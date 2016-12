Ënnert den Affer, déi ënnerwee fir e Chrëschtconcert a Syrien waren, waren och 64 Membere vum renomméierten Alexandrow-Zaldote-Chouer, dee viru 5 Joer hei am Land en Optrëtt hat.

De Fliger war kuerz nom Start zu Sotschi an d'Mier gefall, eng 2 Kilometer vun der Côte ewech – en Attentat gëtt ausgeschloss, alles deit op technesch Problemer am Fliger hin.

Gesicht gouf natierlech no de schwaarze Këschten, vun deenen eng um Dënschdeg de Moie an enger Déift vu 17 Meter fonnt gouf, an no allen anere Stécker vum Fliger, déi kënne klären, wat genee d'Ursaach vum Crash war.



D'Black Box geet lo op Moskau, fir datt d'Donnéeën do dechiffréiert ginn.





Bis ewell goufen eng Dose Läichen aus dem Mier geholl.

Am Asaz si 45 Schëffer, 15 U-Booter, eng Dose Fligere grad wéi Helikopteren an Dronen.

D'Tupolew, déi erofgefall ass, war zanter 33 Joer am Asaz gewiescht an hat eng 6700 Fluchstonnen um Compteur.