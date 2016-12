Et ware bluddeg Chrëschtdeeg zu Chicago: Mat 27 Schéissereien an der Stad huet d'Bandekriminalitéit de 24. a 25. Dezember en neien Héichpunkt erlieft. Dem Policechef Eddie Johnson no wieren an 12 Schéissereien Doudeger ze bekloen. An de meeschte Fäll wier et ëm Konflikter tëscht rivaliséierende Bande gaangen.Den Johnson geet dovun aus, datt ganz bewosst vun de Chrëschtdeeg profitéiert gouf, fir Rivalen opzelaueren - well déi dann doheem oder bei Frënn wieren. Et wieren dann och geplangten Iwwerfäll a virsätzlech Schéissereie gewiescht.Chicago ass déi drëttgréisst Stad an den USA an huet 2016 eng Eskalatioun vun der Gewalt erlieft: Iwwer 750 Leit goufe lokale Medien no zanter Joresufank erschoss - dat si méi Affer wéi an den zwou gréissten US-Stied New York a Los Angeles zesummen.Bannent den nächsten 2 Joer wëll Chicago eng dausend Polizisten astellen, fir géint d'Kriminalitéit virzegoen.