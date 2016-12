An der "Regionalbahn" gouf déi jonk Fra vun engem 28 Joer ale Mann sexuell belästegt, hien huet si och un de Been an un der Broscht ugepaakt.

D'Schülerin war den 19. Dezember mam Zuch ënnerwee a Richtung Tréier, wéi e Mann vun 28 Joer mat afghaneschen Originen déi 17 Joer jonk Fra ugeschwat huet. De Mann huet sech virun hire Sëtz gestallt an hir eendeiteg Avance gemaach, déi d'Schülerin awer zeréckgewisen huet.Dat huet de Mann awer net ofbruecht an hien ass souguer nach méi wäit gaangen, andeem hie si un de Been an der Broscht ugepaakt huet. Déi jonk Fra huet hien awer ëmmer erëm vu sech ewechgestouss, sou datt de Mann du bei Kyll erausgeklommen ass. Direkt huet d'Schülerin d'Police geruff a si konnt de Mann gutt beschreiwen, sou datt d'Beamte vun der Bundespolizei séier op senger Spur waren.E Freideg du konnt de Mann a senger Wunneng zu Bitburg verhaft ginn an hie koum virun den Untersuchungsriichter. Deen huet decidéiert, datt de potentiellen Täter an Untersuchungshaft géif kommen, sou datt hien an d'JVA op Tréier bruecht gouf.