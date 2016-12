© American Museum of Natural History / Vera Rubin

An de 60er a 70er Joren, hat si, zesumme mam Kent Ford Spiralgalaxien erfuerscht an huet eppes Onerwaartes entdeckt: d'Stären, déi bausse waren, hu sech grad esou séier beweegt, wéi déi déi an der Mëtt waren. Dat huet net op dem Newton seng Gravitatiounstheorie gepasst. D'Explikatioun dofir war "dark matter", däischter Matière also.Den Adam Frank, en Astrophysiker, huet däischter Matière, méi spéit als eppes ewéi e Geescht an engem Horrorfilm beschriwwen. Et wier eppes wat ee net kéint gesinn, mee et wéisst een awer, dass et do wier, well et Saachen, déi ee kéint gesinn, duerchernee géif bréngen.D'Theorie war schonn an den 30er Joren vum Schwäizer Fritz Zwicky proposéiert ginn, ma konnt eréischt duerch dem Vera Rubin seng Aarbecht confirméiert ginn.Mëttlerweil gleeft d'Wëssenschaft drun, dass 90% vun eisem Universum aus däischterer Matière besteet.D'Vera Rubin war och e Pionéier fir Fraen an der Wëssenschaft. Si war 1948 déi eenzeg Fra, déi en Ofschloss an der Astrophysik vum Fraecollege Vassar krut. Si gouf vu Princeton refuséiert, well si an där Zäit nach keng Fraen an der Astronomie zougelooss hunn. E Reglement, wat eréischt 1975 ofgeschaaft ginn ass.Si huet dunn zu Cornell an zu Georgetown studéiert. Si huet mat 23 Joer hiren Dokter ugefaangen, obwuel si schonn e Kand hat an dat Zweet och schonn um Wee war.Si huet ëmmer gesot, et géif kee Problem an de Wëssenschafte ginn, dee net grad esou gutt vun enger Fra kéint geléist ginn, wéi vun engem Mann.