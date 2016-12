Dat geet aus enger Etude vum zoologesche Fuerschungszenter vu London an enger Naturschutz Stëftung ervir.

© afp

Ënnert 7.100 Exemplare géifen nach existéieren. Elleng am Simbabwe wier d’Zuel vun den Geparde vun 1.200 viru 16 Joer op elo 170 Déier erofgaangen. Am Iran géifen nëmmen nach 43 Stéck liewen.De Grond fir d’Ausstierwen ass de Verloscht vum Liewensraum, den illegalen Handel mat Feller an d’Juegd duerch de Mënsch.