Zanter November 2014 goufen an der Belsch 6 Attentater verhënnert. Dat schreift déi belsch Zeitung la "Dernière heure".

© AFP-Archivbild

All Dag kéimen zanter de Bréisseler Attentater bis zu 600 Indice fir méiglech Attacken eran, esou den Eric Jacobs. Dat wier mat engem risegen Zäit- an Aarbechtsopwand verbonnen. Ronn 45 Prozent vun der Bréisseler Police schafft de Moment un Terrorismus-Dossieren.

D'Zeitung berifft sech op de Chef vun der Police Judiciaire vu Bréissel, den Eric Jacobs. Während där Zäit konnten awer och d'Attentater vu Bréissel net verhënnert ginn. Am Mäerz haten do 32 Mënsche bei zwou Attacken op de Fluchhafen an op eng Metrostatioun hiert d’Liewe gelooss.