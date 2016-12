Ënner anerem dës Foto dierf an der Tierkei bis op weideres net méi publizéiert ginn. © AFP

Ënnert anerem Biller vum Mord um russeschen Ambassadeur Karlov duerfe net méi verbreed ginn. Dës Decisioun huet een tierkescht Geriicht geholl.Och Informatiounen iwwert déi Verdächteg, d’Zeien oder d’Affer dierften net méi diffuséiert ginn, bis d’Enquête vun der Police komplett ofgeschloss ass. De Procureur General hat sech géint d’Verbreede vun den Informatioune gewiert, well doduercher d’Ermëttlunge géife behënnert ginn, an esou och déi national Sécherheet.D’Decisioun vum Geriicht kënnt nawell spéit. War de Mord um Ambassadeur schonn déi leschte Woch. Ma d’Reaktioun erkläert sech duerch d’Publikatioun vum engem Interview mat der Schwëster vum Attentäter, deen e Méindeg publique gemaach gouf.29 fréier Poliziste sti vun en Dënschdeg un an der Tierkei viru Geriicht, wéinst dem Putschversuch viru 5 Méint. De Moien huet de Prozess ugefaang. 21 Männer riskéieren eng Liewenslaang Prisongsstrof. 8 anerer kréie virgehäit, Member an enger Terroristenorganisatioun ze sinn.Ënnert anerem sollen si dem Mouvement vum Priedeger Gülen ugehéieren. Nom Putschversuch de 15. Juli koumen an der Tierkei ronn 40.000 Verdächteger an d’Untersuchungshaft.