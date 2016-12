© AFP

D’NPD duerf Silvester net zu Köln demonstréieren. Wéi et vun der Police heescht, géif et een ze grousse Risiko fir déi ëffentlech Sécherheet ginn.D’Demonstratioun war vun enger Privatpersoun lancéiert ginn. Déi wollt eng Demonstratioun op der Domplatte organiséieren, déi vu 22 Auer Owes bis Moies 4 Auer dauere sollt. Genau op där Plaz goufen op Silvester 2015 Frae sexuell belästegt. Vill Täter waren als Flüchtlingen an Däitschland. Dëst Joer ass d’Police zu Köln mat 1.500 Beamten am Asaz.D’Partei NPD kann nach géint d’Decisioun vun der Police juristesch virgoen.