Wann een am Kampf géint d'Terroriste esou weider kënnt, wéi déi leschte Méint, wier ee se an 3 Méint am Irak Meeschter.

Irakesch Zaldote viru Mossul © AFP (Archiv)

An 3 Méint wier een dem Islamesche Staat Meeschter. Déi Zäit bréicht den Irak awer nach, fir den IS z’eliminéieren, seet den irakesche Ministerpresident Al-Abadi.Dobäi baséiert sech op d’Fortschrëtter, déi am Kampf géint Daesch an de leschte Woche gemaach goufen. Mossul am Norde vum Land ass amgaangen aus den Hänn vun den Terroriste gerappt ze ginn.An och a Syrien géifen d’Rebellen ëmmer méi Terrain vum Islamesche Staat zeréck gewannen. Et hätt een an de leschten 10 Deeg 1.300 Quadratkilometer nees konnten ënnert Kontroll bréngen.De Moment hunn och kurdesch Kämpfer eng Offensive op ee Stauséi an der Géigend vun der syrescher Stad Rakka lancéiert.