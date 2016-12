53% waren an enger Ëmfro dofir an 30% dogéint.

Nom Attentat zu Berlin ass eng Majoritéit vun Däitsche fir méi eng staark Bedeelegung vun eisem Nopeschland un der Lutte géint de sougenannten Islamesche Staat.53% waren an enger Ëmfro dofir an 30% dogéint.Virun engem Joer, no den Attentater zu Paräis, waren nëmme 37% vun den Däitsche fir méi e staarke Kampf géint den IS a 46% dogéint.