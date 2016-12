Zu Pearl Harbor am US-Staat Hawaii hunn den amerikanesche President an de japanesche Premier en Dënschdeg den Owend zesummen un d'Affer vun der japanescher Attack vu viru 75 Joer geduecht: 7 Méint no hirer gemeinsamer Visite zu Hiroshima a Japan hunn de Barack Obama an de Shinzo Abe um "USS Arizona Memorial" Gerben néiergeluecht.De japanesche Premier huet dobäi den Affer vun där Attack säi Bäileed ausgeschwat a gemengt, d'Schrecke vum Krich dierften ni widderholl ginn.Den US-President huet iwwerdeems d'Allianz tëscht Washington an Tokyo gelueft a betount, dass een duerch Fridde méi ze gewannen hätt wéi duerch Krich.