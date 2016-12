Ramat Shlomo, eng Kolonie am Oste vu Jerusalem.

Et hätt een deen net fale gelooss an et géif een net denken, dass Israelien a Palestinenser e sollte fale loossen, huet et zu Washington geheescht.Dobäi gëtt et de Moment Spannungen tëscht den USA an Israel, well d'Vereenegt Staaten e Freiden am UNO-Sécherheetsrot fir d'éischt zanter 1979 kee Veto ageluecht hu bei enger Resolutioun géint israelesch Siidlungen an de Palestinensergebidder.An Israel soll iwwerdeems um Mëttwoch trotz där Resolutioun vun de Vereenten Natiounen an engem Planungscomité iwwer Baugenemegunge fir 618 weider Wunnengen zu Ost-Jerusalem diskutéiert ginn.An 3 Quartieren do sollen dës Wunnenge gebaut ginn.Dem Vize-Buergermeeschter vu Jerusalem no géif d'UNO-Resolutioun dës Reunioun, déi laang geplangt war, net a Fro stellen.