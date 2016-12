Et wär net gewosst, wiem seng Fligeren dofir responsabel waren, huet de syreschen Observatoire vun de Mënscherechter matgedeelt.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archivbild)

Am Oste vu Syrien si bei Loftattacken op d'Duerf Hojna, dat an den Hänn vum IS ass, op d'mannst 22 Zivilisten ëmkomm, dorënner 10 Kanner.D'Affer hunn zu zwou Famillje gehéiert.