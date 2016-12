Zu Bitburg huet et an der Nuecht op e Mëttwoch zweemol an där selwechter Strooss gebrannt. A béide Fäll geet d'Police vu Brandstëftung aus.

© RTL-Archiv

Géint 2 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch huet an enger baufälleger Hal zu Bitburg gebrannt. Wei d'Pompjeeën op der Plaz ukoumen, hunn d'Flame schonn zu de Fënsteren erausgeschloen.Wei d'Police vu Bitburg matdeelt, waren awer keng Mënsche méi an der Hal. D'Gebai ass duerno komplett ofgerappt ginn, et war net méi ze retten.D'Hal ass bis virun Kuerzem als Heem fir Sans-abrien benotzt ginn, esou d'Police weider.Nach iwwerdeems d'Pompjeeën d'Feier um Läschen waren, huet et keng 200 Meter weider op engem Parking gebrannt. Hei stounge Kleedercontaineren a Flamen.Police geet an béide Fäll vu Brandstëftung aus. All Hiweiser iwwer suspekt Leit, déi eppes mat der Dot kënnen ze dinn hunn, sollen bei der Police Bitburg ënnert dem Tel. +49 6561-96850 gemellt ginn.