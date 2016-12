Screenshot vum Video um Site vun RTCG - "Radio i Televizija Crne Gore". © http://rtcg.me/vijesti/hronika/151760/autobus-udario-u-cisternu.html

Iwwer Facebook war d'Redaktioun vun RTL gefrot ginn, ob ewell eppes iwwert den Accident vun engem Lëtzebuerger Bus a Montenegro gewosst wier. Lokal Medien aus Montenegro hätten doriwwer bericht.Op Nofro bei der Lëtzebuerger Busentreprise krut RTL confirméiert, datt et en Accident gouf - e Linnibus wier engem Mëllechcamion hannendrop gefuer, dobäi wier de Chauffer blesséiert ginn.Um Video, deen "Radio i Televizija Crne Gore" (RTCG) online gesat huet, ass ze gesinn, wéi de Mann duerch déi futtis Fënster aus dem Bus geholl gëtt. Hien huet ee Bee verbonnen, ass awer zou sech a kuckt no, wéi d'Leit en eraustransportéieren.Well d'Strooss nom Accident blockéiert war, kucke relativ vill Leit no.D'Lëtzebuerger Busentreprise huet awer preziséiert, datt et sech am Fong ëm e montenegrinesche Bus gehandelt huet. Et hätt een nämlech ënnert engem ähnlechen Numm wéi am Grand-Duché eng Duechterfirma a Montenegro gegrënnt, fir déi eng ronn 30 Busse fueren - mat montenegrinesche Placken an op lokale Linnen dohannen. Ee vun deene wier elo an en Accident verwéckelt gewiescht.