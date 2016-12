Et ginn, wéi et schéngt, nei Detailer iwwert d'Flucht vum Anis Amri. De presuméierte Berlin-Attentäter wier mat engem Bus vun Amsterdam op Lyon gefuer. Dat mellt haut de franséische Sender TF1. Während deene 15 Stonnen hätt en di ganzen Zäiten eng Waff bei sech gehat. Vu Lyon wier den Tunesier dunn op Mailand weider gereest. Wéi hien do virdrun awer vu Berlin op Amsterdam koum, ass net gewosst. Der Zeitung "La Repubblica" no gouf iwwerdeems eng hollännesch Sim-Kaart am Amri sengem Rucksak fonnt.Zu Berlin soll eng Kontaktpersoun vum Anis Amri, dem presuméierten Attentäter vu Berlin, festgeholl gi sinn. Dat schreift Spiegel Online. Police wollt dës Nouvelle awer net confirméieren. De Parquet général huet op ee Communiqué verwisen, deen ee wéilt erausschécken. Wéi de Spiegel schreift, wier een anscheinend duerch Kommunikatiounsdaten op den 40 Joer ale Mann aus Tunesie komm. Den Handy vum Anis Amri loung jo nom Attentat nach am Camion, mat deem hien d’Leit um Chrëschtmaart iwwerrannt hat.