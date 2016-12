De franséische President François Hollande huet si begnodegt an dat mat Effet immédiat.

© AFP

Nodeems de François Hollande hier am Januar schonn eemol eng deelweis Grace accordéiert hat, huet et awer bis elo gedauert, éier se ganz fräi koum. Ee franséischt Geriicht hat déi éischt Decisioun vum François Hollande fir ongëlteg erkläert.D'Affär ëm déi 68 Joer al Fra hat a Frankräich fir vill Emotioune gesuergt.D'Fra gouf Joerzéngte laang vun hirem Mann geschloen a mësshandelt, och d'Kanner vun der Koppel goufe mëssbraucht. 2014 gouf d'Jacqueline Sauvage wéinst Mord veruerteelt, si hat hire Mann am Joer 2012 erschoss.