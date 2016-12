Um Dënschdeg den Owend war dee mat Kollegen am Gaang, sech op engem Chantier de Batti ze stellen. Wéi d’Police déi Jugendlech befrot huet, gouf ee Sak mat de Chemikalien fonnt. Op de Fläschen hätt op Arabesch “Gott ass grouss” gestanen. De Bouf dementéiert mam IS ze sympathiséieren, hien hätt keng terroristesch Hannergedanken. Hien hätt just wëllen eng Bomm nobauen, wéi se an engem Videospill ze gesi wier.Beim Jugendlechen Doheem hunn d’Beamten nach weider Substanze fonnt. Alleguerten géifen am normale Commerce am Ëmlaf sinn.