Am Parlament zu Bogota gouf et de Feu vert fir deen éischten Deel vum Friddensaccord tëscht der kolumbianescher Regierung an de Rebelle vun der FARC.

Béid Chamberen hunn de Gesetztext matgedroen, deen eng Amnestie fir d'Rebellen duerstellt. Net concernéiert si FARC-Leit, deene Verbriechen géint d'Mënschlechkeet, Massaker oder Violen reprochéiert ginn. Dës Persoune kommen virun eng speziell Jurisdiktioun – esou wéi et an de Friddensaccorde festgehalen ass.Am November ware sech d'kolumbianesch Regierung an d'FARC iwwert den Text eens ginn – fir seng Efforten an där Saach krut de President Juan Manuel Santos de Friddensnobelpräis.