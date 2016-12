Dat schreift op jidde Fall d'Noriichtenagence Reuters an zitéiert de Rodrigo Duterte.Deen hätt e Chines, dee wéinst Vergewaltegung a Mord verdächtegt gouf, aus engem Helikopter gehäit.Vu datt en et schonn emol gemaach huet, firwat sollt hien et net nach emol maachen, freet sech den Duterte.Wéini a wou genee de Virfall soll gewiescht sinn, blouf onkloer.De Spriecher vum President ass op jidde Fall no der Geschicht zeréckgeruddert: Et géif sech hei ëm eng "urban Legend" handelen.Den Duterte ass jo bekannt fir ganz martialesch Ausdréck an ass wéinst sengen Usiichten och ganz ëmstridden.