Déi russesch Militärmaschinn, déi de Weekend iwwer dem Schwaarze Mier erofgefall ass, soll anormal funktionéiert hunn. Dat deelen um Donneschdeg déi russesch Arméi an den zoustännegen Transportminister mat. Et geet een net dovunner aus, datt et eng Explosioun u Bord gouf.En Dënschden an e Mëttwoch waren déi zwou schwaarz Këschten am Mier fonnt ginn. Op enger solle russesche Medien no d'Piloten ze héiere sinn, déi soen, datt si Problemer mat de Klappe vun de Flilleken haten.Déi éischt Konklusioune sollen eréischt am Januar publik gemaach ginn, esou den Transportminister.