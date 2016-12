Zerstéierunge vum Krich zu Aleppo.

An der Trêve ginn d'Terroriste vum Islamesche Staat net berécksiichtegt.Virdrun hat et vun Ankara a Moskau geheescht, et géif ee sech fir eng Wafferou virun oder just am Ufank vum nächste Joer beméien. Pläng dofir ware schonn um Mëttwoch ausgeschafft ginn.Ma um Donneschdeg de Moie gouf et schonn nees hefteg Ausernanersetzungen an de Banlieue vun der Haaptstad Damaskus. Dobäi koumen op d'mannst 15 Zivilisten ëm d'Liewen, seet de syreschen Observatoire fir Mënscherechter.Iwwerdeems huet de russesche President Vladimir Putin annoncéiert, d'Militärpräsenz vu senge Leit a Syrien erofzeschrauwen. Et géif een awer mam Kampf géint den internationalen Terrorismus weidermaachen.