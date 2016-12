D'Buttecker an der Gare goufen en Donneschdeg de Mëtteg zougemaach an den Zuchtrafic gouf ënnerbrach, ma et gouf keng Bomm fonnt.

D'Situatioun dierft sech lues a lues nees berouegen.



Donieft goungen zu Charleroi direkt zwou Bommemenacen eran, eng Kéier am Justizgebai an eng Kéier an der Gare. Am fréie Mëttwochnomëtte koum awer do schonn Entwarnung.