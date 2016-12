An der Belsch ass e klenge Jong vu 6 Joer an engem ganz kriteschen Zoustand, nodeems hie bei äisegen Temperaturen als Strof eng 15 Stonnen um Balkon war.

© AFP/ Archivbild

D'Kand war dem Bréisseler Parquet no net nëmmen ënnerkillt, mä och ënnererniert. De Bouf war géint 20 Auer e Mëttwoch den Owend fonnt ginn, wéi e vu sech war.



D'Zwillingsschwëster war mat der Mamm an dem Stéifpapp am Appartement.



D'Schwëster bräicht och Fleeg, iwwerdeems Mamm a Stéifpapp wéinst Folter u Mannerjäregen an Untersuchungshaft koumen.