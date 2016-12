© Website of the Department of Homeland Security

Nei Bestëmmungen fir an d'USA / Reportage Eric Hamus



USA-Reesender wëssen: Fir an d'Vereenegt Staaten eranzekommen, muss ee schonn am Viraus eng Partie Demarchë maachen. Elo koum eng dobäi. Zanter dem 20. Dezember iwwerpréiwen d'Autoritéiten och d'Profiller vun de Reesenden op de sozialen Netzwierker. Den Ament awer nach op fräiwëlleger Basis.

Déi Betraffe kënne selwer decidéieren, ob se déi nei Spart nach ausfëllen oder net. Ween awer weess, wéi d'amerikanesch Autoritéiten a Saachen Homeland Security funktionéieren, iwwerleet et sech sécher zwee Mol, ob en déi Rubrik ausléist.Et geet hei ëm den Esta, den elektronesche System fir Rees-Geneemegungen. Iert een nämlech an d'USA areese kann, muss een esou eng Autorisatioun am Internet ugefrot hunn. Fir datt dat klappt, muss de Reesenden eng ganz Partie Froen iwwert sech ergoe loossen, déi meeschten dovunner normal, verschiddener awer och zimlech skurril.Nieft Numm, Gebuertsdatum, Beruff an den Adressen, op deenen een an den USA ze fannen ass, froen d'Autoritéiten zum Beispill och, ob een e Krichsverbriecher ass, psychologesch Problemer huet, eng kriminell Vergaangenheet verstoppt oder een amerikanescht Kand entféiere wëll.An zanter knapps zwou Wochen ass eng Fro dobäi komm, nämlech déi no de sozialen Netzwierker. Ass een op Facebook aktiv a wann jo, wat ass d'Adress w.e.g. Fir datt d'Autoritéite séier iwwerpréiwe kënnen, wat een esou an de leschte Wochen a Méint esou gemaach a gepost huet. Dat gëllt natierlech och fir aner sozial Netzwierker wéi Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn oder YouTube.D'"Customs and Border Protection", déi amerikanesch Douane, huet schonn annoncéiert, keen ze bestrofen, wann en déi Adressen net wëll uginn. Allerdéngs musse se op der anerer Säit hir Decisioun net begrënnen, wa se d'Autorisatioun fir an d'USA era verweigeren. Offiziell wëll een dem Department of Homeland Security eng weider Geleeënheet ginn, fir potenziell Geforen am Viraus ze erkennen.D'Regierung zu Washington gouf schonn uerg kritiséiert. Virun allem Dateschutz-Organisatiounen, Medien an Aktiviste ginn op d'Barrikaden. Fir di sougenannten Internet-Associatioun, mat den Entreprisë Facebook, Google an Twitter, steet näischt manner wéi d'Recht op eng fräi Meenung um Spill.