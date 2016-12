Den US-President Barack Obama huet verschidde Sanktioune géint Russland annoncéiert, well Russland sech an d'US-Wahlen agemëscht soll hunn.

Internat.: Am meeschte gelies

Ënner anerem goufe 35 Membere vum russeschen Services de Renseignemts zur "Persona non Grata" erkläert. Dobäi sollt et awer net bléiwen. D'USA géif nach weider Mesuren huelen, wann d'Land et fir richteg fënnt. Dorënner falen och Operatiounen, déi net publique gemaach ginn, sou den Nach-President vun den USA.