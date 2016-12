Kanner beim Holz Sammelen an der Géigend vun Damaskus

D'Trêve waren ënnert der Mediatioun vu Russland an der Tierkei tëscht der syrescher Arméi an de Rebellen negociéiert ginn. D'USA ware vun de Verhandlungen ecartéiert ginn.Gruppéierunge wéi d'IS-Milizen hunn déi 3 entspriechend Accorden net mat ausgehandelt.Schonn eng Stonn virun der Waffepaus wier et op allen Fronte roueg gewiescht, mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter.Wéi den tierkesche President Erdogan sot, wier dëst elo eng historesch Méiglechkeet, fir eng politesch Léisung am Biergerkrich ze fannen, deen elo a säi sechst Joer geet.Rieds geet vun enger hallwer Millioun Doudegen grad ewéi Millioune syresche Flüchtlingen.Friddensverhandlunge sollen am Januar zu Astana am Kasachstan organiséiert ginn. D'Renconter gëtt vu russeschen, tierkeschen an iraneschen Diplomaten preparéiert.