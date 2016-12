© RTL.be (Archivbild)

D'Affer gouf esou schro verwonnt, datt et nach op der Plaz verscheet ass.Wéi et heescht, wier de Foussgänger, en eeleren Här, esou onglécklech um Trëttoir gefall, datt en doropshin op d'Schinnen geroden ass.Grad du koum en Tram an huet de Mann ugestouss an déidlech verwonnt.