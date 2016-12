Am neie "Spiegel".

Informatiounen aus der Spiegel-Editioun vum Freideg no geet den demissionären EU-Parlamentspresident Martin Schulz elo awer net mat fir d'SPD an d'Bundestagswahlen.Domat wier de Wee fräi fir de Parteipresident Sigmar Gabriel – op d'mannst läit elo de Choix eleng bei him, wie Kanzlerkandidat an Erausfuerderer vum Angela Merkel gëtt.Wéi de Spiegel schreift, hätt de Martin Schulz iwwert d'Chrëschtdeeg géintiwwer vu Parteimemberen ze verstoen ginn, datt hien net géif dermat rechnen, fir als SPD-Spëtzekandidat bei de Bundestagswahlen d'nächst Joer an d'Course ze goen.Offiziell Confirmatiounen iwwert dës Nouvelle aus der Berliner SPD-Parteizentral ginn nach keng. Enn Januar soll de roude Kanzlerkandidat publik gemaach ginn – eng Decisioun kéint awer schonn den 10. Januar falen, wann den SPD-Directoire beienee kënnt.