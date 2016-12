France Bleu no muss et en impressionnant Feier gewiescht sinn an der Schmelz vun Arcelor-Mittal zu Florange, eng 20 km hannert der Lëtzebuerger Grenz.

Wéi et op der lokaler Radio-Chaîne heescht, hätten d'Pompjeeën an der Nuecht op e Freideg 6 Stonne gebraucht, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien.D'Feier soll an enger gréisserer Maschinn ugaange sinn, wou Kuele gemuel ginn; iwwert e Fliissband sinn d'Flamen dunn an der Hal weider verbreet ginn.Schmelzaarbechter solle keng verwonnt gi sinn, mä de materielle Schued schéngt ganz héich ze sinn.