Et wëll een déi Leit, déi am Ausland fir Dschihadistegruppe gekämpft hunn, verhaften, soubal si op tuneseschem Territoire kommen.

Tunesesch Police am Asaz. © AFP

Den tunesesche Regierungschef Chahed wëll haart géint Dschihadiste virgoen, déi aus den auslännesche Krichsgebitter zeréck kommen.



"Se gi festgeholl, soubal se tunesesche Buedem beréieren", esou den Chahed. Der Uno no wieren den Ament eng 5.000 Tunesier fir d'Dschihadistegruppen am Asaz, déi meeschten a Syrien, dem Irak a Libyen.



D'Autoritéite fäerten awer, datt déi Leit wéinst den alliéierten Attacke géint den IS, elo lues a lues zeréck kommen.