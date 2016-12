Der Welt vum Haass vun den Terroristen sollten d’Bierger Mënschlechkeet an Zesummenhalt entgéintsetzen, esou d’Kanzlerin an hirer Ried fir dat neit Joer.

Déi gëtt op Silvesterowend op der däitscher Tëlee diffuséiert.Heiranner betount d’Angela Merkel och, datt si et batter fënnt, datt Leit, déi anscheinend Schutz an Däitschland sichen, terroristesch Ugrëff maachen.Gläichzäiteg ënnersträicht d’Kanzlerin awer och d’Responsabilitéit vun den Däitschen an der Flüchtlingskris.