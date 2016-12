De Leader vum IS, den Abu Bakr Al Bagdadi, soll nach ëmmer um Liewen sinn, dat sot de Pentagon-Spriecher Peter Cook e Freideg an engem Interview um Sender CNN. Et géif een alles dru setzen, fir de Mann ze fannen, esou de Spriecher vum amerikanesche Verdeedegungsministère.De Bagdadi hätt de Moment awer wahrscheinlech Schwieregkeeten, Beroder fir seng Cause ze fannen, well vill vu senge Leit dout wieren, esou de Cook weider.Mëtt Dezember hat Washington d'Prime vun 10 op 25 Milliounen Dollar eropgesat, fir Indicen, duerch déi de Bagdadi kéint festgeholl ginn.