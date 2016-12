Et ass déi bluddegst Attack zanter zwee Méint an der irakescher Haaptstad. D'Bomme sinn op engem Maart explodéiert.

Bei zwee Attentater zu Bagdad am Irak sinn um Samschdeg op d'mannst 18 Persounen ëm d'Liewen, iwwer 35 solle blesséiert gi sinn.Viséiert war ee frequentéierte Maart am Zentrum vu Bagdad, dat moies fréi, wa besonnesch vill Verkeefer a Keefer do sinn.Nach huet keen Dot revendiquéiert, ma déi meescht Attacken am Irak revendiquéiert den IS fir sech.