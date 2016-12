Déi chinesesch Regierung wëll bis Enn 2017 den Handel mat Elfebee progressiv verbidden. Doduerch soll dann net nëmmen den illegalen Trafic mam Elfebeen ënnerbonne, ma och d'Elefante sollen doduerch besser geschützt ginn.D'Naturschutzorganisatioun WWF schwätzt vun engem wichtege Schrëtt fir de Schutz vun Elefanten. China hätt nämlech de gréisste legalen Elfebee-Marché op der Welt. An dat well de Produit do immens beléift ass an als Statussymbol gëllt.Wéinst der grousser Nofro ginn am Joer dausenden Elefanten an Afrika vu Braconnieren doutgemaach an dann a China geschmuggelt.