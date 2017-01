An der Nuecht op e Sonndeg koum et op der A7 zu enger Massekarambolage, déi 6 Leit net iwwerlieft hunn. Bei Stromberg war e Falschfuerer ënnerwee.

Eleng an enger Camionnette gouf et 5 Doudeger, iwwerdeems et e sechst Doudesaffer an engem aneren Gefier gouf.13 Persoune goufen zum Deel uerg verwonnt.Op der Plaz geet rieds vu chaoteschen Zoustänn tëscht de Carcassë vun den zerstéierten Gefierer.Op där Streck am Hunsrück war e Falschfuerer ënnerwee, deen dann och en anere Won frontal ze pake krut.Rieds geet vun engem oder méi Doudegen resp. schwéier Blesséierten.D'Rettungsaarbechten op der A61 tëscht Rheinböllen a Stromberg sinn nach am Gaangen. D'Plaz vum Accident läit eng 150 km hannert der Lëtzebuerger Grenz.