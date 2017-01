Um leschten Dag vum Joer huet den UNO-Weltsécherheestrot eestëmmeg eng Resolutioun ugeholl, an där der ausgehandelter Wafferou zougestëmmt gëtt.

D'Membere vum héchsten UNO-Gremium ënnerstëtzen och d'russesch-tierkesch Pläng, fir Mëtt Januar zu Astana am Kasachstan Friddensverhandlungen ulafen ze loossen.Doru solle Vertrieder vun der El-Assad-Regierung an och vun de Rebellen deelhuelen.Dës Renconter gesäit sech an der Preparatioun vu weidere geplangte Syrien-Friddengespréicher, déi fir den 8. Februar zu Genève ugesat sinn.Am syresche Biergerkrich, deen elo a säi sechst Joer geet, koume bis ewell ronn eng hallef Millioun Leit ëm d'Liewen.