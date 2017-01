Zu Kinshasa gouf ënnert der Mediatioun vun der kathoulescher Kierch e Friddensaccord tëscht der Regierungspartei an der Oppositioun signéiert.

Haaptpunkt ass, datt de President Joseph Kabila muss no de Wahlen Enn dëst Joer zrécktrieden.Dës Presidentielle sollen op dëst Joer virgezunn ginn – u sech ass d'Mandat vum Kabila ewell zanter zwou Wochen ofgelaf.Bei Manifestatiounen, déi en direkte Récktrëtt gefuerdert haten, haten et der UNO no op d'mannst eng 90 Doudeger ginn.