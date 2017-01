Um Buedem ass e vu sech leie bliwwen.De Fliger sollt eigentlech mat 99 Passagéier op Cancún a Mexiko fléien, ma scho wéi de Pilot an de Fliger geklommen ass, hätten d'Membere vun der Crew gemierkt, dass eppes net stëmmt.De Mann koum an eng Ausniichterungszell a wäert wuel esou séier net méi dierfe fléien.De Pilot war 37 Joer al, u Bord vun der Boeing 737 waren 99 Passagéier a 5 Memberen Equipage.Der Police no louch den Alkoholstaux och 2 Stonnen no der Verhaftung nach ëmmer méi wéi dat Dräifacht iwwer den erlaabten 0,8 Promill, esou d'Noriichtenagence AFP.D'Fluchgesellschaft Sunwing huet der Crew Merci gesot a sech fir de Virfall entschëllegt. Een anere Pilot ass finalement mat de Leit op Cancún geflunn ...