Seng 28 Joer al Fra a seng 10 Méint al Duechter si liicht blesséiert ginn. Och si koumen an d'Spidol.



D'Famill war a Richtung Tréier ënnerwee, wéi de Chauffer aus nach net gekläerter Ursaach d'Kontroll iwwer den Auto verluer huet.



De Won ass un d'Schleidere komm, huet sech gedréit an ass hannerécks an d'Leitplanke geknuppt.



Dobäi huet sech ee Stéck dovun duerch d'Dier vum Chauffer gebuert an de Mann uerg verwonnt.