Zanter bal 3 Joer sinn franséisch Truppen zesumme mat hiren Alliéierten am Irak stationéiert fir d'Milize vum IS ze bekrichen.

E Méinden am Nomëtteg besicht den Hollande zesumme mat sengem Defenseminister Le Drian och Erbil am kurdeschen Irak, wou franséisch Spezialunitéiten d'kurdesch Peschmerga beroden, déi jo bei der Offensiv op Mossul un éischter Front mat dobäi sinn.

Alles an Allem huet Frankräich an där Zäit eng 5.700 Loft-Asätz geflunn an eng 1.700 Ziler am Irak an a Syrien zerstéiert.

D'franséisch Truppe maachen eng 500 Zaldoten aus, déi awer net direkt an d'Affrontementer mat agebonne sinn, grad wéi 14 Rafale-Kampffliger, déi a Jordanien an an den Arabeschen Emirate stationéiert sinn.