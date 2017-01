Duerch déi staark Police-Präsenz hätten zwar vill Iwwergrëff an Gewaltverbrieche kéinte verhënnert ginn, ma et géing sech d'Fro vun der Verhältnis- an Rechtméissegkeet stellen.Amnesty International hëlt méi schaarf Wierder an de Mond. Wa bal 1.000 Persoune just wéinst hirem Ausgesinn ënnersicht an deelweis souguer festgeholl goufen, da wär dat e klassesche Fall vu sougenanntem „Racial Profiling“, also e Fall vun Diskriminatioun op Grond vun der Hautfaarf.De Police-President Jürgen Mathies schwätzt vu 650 Identitéiten, déi iwwerpréift goufen, dobäi hätt et sech bal ausschliisslech ëm Nordafrikaner gehandelt, ma et wären och Däitscher iwwerpréift ginn. Kritiséiert gouf och den Ausdrock „Nafris“ also eng Ofkierzung fir d'Wuert Nordafrikaner déi d'Police och op Twitter benotzt huet. Dat wär onglécklech, bedauert de Police-President