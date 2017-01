Den Attentäter wär mam Auto op eng Kräizung gefuer, wou ëm déi Zäit vill Léit waarden, déi Dag fir Dag eng Aarbecht sichen, an hätt sech do an d'Luucht gesprengt.De franséische President François Hollande ass iwwerdeems op Truppe-Visite am Irak. De Fliger ass zu Bagdad gelant. Zanter bal 3 Joer si franséisch Truppen zesumme mat hiren Alliéierten am Irak stationéiert, fir d'Milize vum IS ze bekrichen. Déi franséisch Truppen maachen eng 500 Zaldoten aus, déi awer net direkt an d'Affrontementer mat agebonnen sinn, grad wéi 14 Rafale-Kampffliger, déi a Jordanien an den Arabeschen Emiraten stationéiert sinn.