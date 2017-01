© AFP

Den israelesche Premier steet am Verdacht illegal Geschenker vu Geschäftsmänner ugeholl ze hunn, dat an enger Héicht vun zéngdausenden US-Dollar. De Premier kéint also eng Plainte fir „abus de confiance“ kasséieren.Een zweeten Dossier deen d'Medien an deem Kontext opbréngen si Virwërf vu schwéierer Korruptioun, mä do gi keng weider Detailer genannt. Op Nofro huet de Bureau vum Premier Benjamin Netanjahu d'Noriicht weder confirméiert nach dementéiert.