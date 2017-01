No 10 Joer am Amt sot den Ban-Ki-Moon Äddi a mécht Plaz fir den António Guterres. De Portugis gouf den 30. Abrëll 1949 zu Lissabon gebuer. Vun 1976 u souz hie fir d'Sozialisten am portugisesche Parlament. Vun 1995 bis 2002 war den António Guterres Premier vu Portugal. Vun 2005 bis 2015 war hien dunn UNO-Flüchtlingskommissär.



Hei en Extrait aus enger Ried:

U mengem éischten Dag als Generalsekretär läit eng Fro mer besonnesch um Häerz. Wéi kënne mer de Millioune Leit a Konfliktgebitter hëllefen, déi ënnert Kricher leiden, bei deene keen Enn a Siicht ass?Zivilste ginn dout gemaach. Fraen, Kanner a Männer ginn ëmbruecht oder verwonnt, se mussen aus hirem Doheem raus, se kréien hir Proprietéiten ofgeholl a se hu keng Mëttele méi. Souguer Kliniken an Hëllefsconvoie sinn d'Zil vun AttackenKee gewënnt dës Kricher. Jidderee verléiert. Milliarde ginn ausgi fir Gesellschaften an Economië futti ze maachen, iwwer Generatiounen ewech fërdert dat Mësstrauen an Angscht. Ganz Regioune ginn destabiliséiert an de globalen Terrorismus betrëfft eis all.Op Neijoerschdag froen ech iech all, fir mat mer ze kommen a fir eng gemeinsam Neijoosch-Resolutioun ze maachen, an där de Fridden als éischt kënnt. Loosst eis aus 2017 e Joer maachen an deem mir all - Bierger, Regierungen, politesch Leaderen – dono striewen, fir eis Differenzen z'iwwerwannen.Den 13. Oktober krut de 67 Joer ale Politiker de Feu Vert an der Plenière vun der UNO fir neie Generalsekretär ze ginn. Virdrun hat hie sech géint 13 aner Kandidaten duerchgesat, ënner anerem mat senger Experienz a mat senger Fähegkeet fir an dëse schwieregen Zäite Brécken ze bauen konnt hien iwwerzeegen.