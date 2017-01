D'Fra war um Wee heem no enger Silvesterparty, wéi si vun engem onbekannte Mann vun hannen ugegraff an op de Buedem gerappt gouf. Den Täter huet d'Affer festgehalen an am Intimberäich beréiert. Ausserdeem huet e probéiert, d'Affer ze këssen.D'Fra huet sech awer gewiert an huet och ëm Hëllef geruff, wouduerch eng Persoun, déi an der Géigend gewunnt huet, op de Virfall opmierksam ginn ass. Dësen Zeien huet a Richtung vum Täter gejaut, esou datt dee lassgelooss huet an ugedréckt ass.D'Fra gouf am Gesiicht blesséiert a medezinesch betreit.De presuméierten Täter gëtt vun der Police just esou beschriwwen: kräftegen, ongeféier 25 Joer ale Mann, 175 bis 180 cm grouss. En hat eng schwaarz Jackett un an do drënner e groe Pullover mat Kaputz, déi e während der Dot iwwer säi Kapp gezunn hat. Ausserdeem eng schwaarz Joggingsbox.D'Police vun Tréier sicht Zeien (Tel. +49 651 / 9779-2290).