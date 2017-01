Kuerz viru Chrëschtdag ass den Euro-Dollar-Wiesselcours mat 1,0350 op den nidderegsten Niveau zanter Ufank 2003 gefall. Dat dreift natierlech alt erëm d'Spekulatiounen iwwert d'Erreeche vun der Paritéit un, obwuel den Euro sech an de leschten Deeg nees erholl huet. Mat wat mécht den Euro de Moment esou schwaach a wat bedeit dat fir d'Ekonomie?

EUR/USD-Wiesselcours / Reportage Ben Frin



Paritéit heescht: Fir een Euro gëtt et een Dollar. Dat ass nach net de Fall, mä den Trend vun de leschte Méint weist kloer an déi Richtung. Virun allem déi ënnerschiddlech Zënspolitik tëscht USA an Europa mécht eis Gemeinschaftswährung schwaach, déi amerikanesch Zentralbank setzt d'Zënsen um Dollar jo schonn erëm lues a lues erop, déi lescht Zënserhéijung war jo eréischt am Dezember, 2017 gi weider Schrëtt erwaart. D'EZB par conter huet jo eréischt viru kuerzem déi expansiv Geldpolitik verlängert, d'Zënsen um Euro dierften am Géigesaz zum Dollar nach fir eng länger Zäit op Null bleiwen.Fir Investitiounen ass et also méi attraktiv an Dollar unzeleeë wéi an Euro, well ee jo do méi Zënse kritt. Déi europäesch Industrie dierf op méi Ëmsaz hoffen: E schwaachen Euro hëlleft der europäescher Exportwirtschaft, well eis Produiten am Dollar Raum méi bëlleg ginn. E méi staarken Dollar bedeit op der anerer Säit awer, dass déi Produiten, déi an Dollar gehandelt ginn, méi deier ginn, wéi zum Beispill de Pëtrol. Beim Tanken a beim Hëtze muss de Konsument also nees méi déif an de Portemonnie gräifen. All Importer am Dollar gi méi deier, dat kann d'Inflatioun undreiwen, net fir näischt schwätzt een an esou engem Fall vun importéierter Inflatioun.Op d'Paritéit tatsächlech erreecht gëtt, oder op den Euro geschwë souguer manner kascht wéi een Dollar gëtt ënnert den Experte kontrovers diskutéiert, schliisslech ass jo do och nach de Facteur Donald Trump, deen den 20. Januar als nächsten US-President vereedegt gëtt. Dem Trump seng ugekënnegt Politik, géint de Fräihandel an de Risk vun engem méi héijen amerikaneschen Haushaltsdefizit, schwätzt éischter fir en nees méi schwaachen US Dollar.