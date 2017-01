Et soll nach emol eng vu senge grousse Rieden ginn: den 10. Januar hält den US-President Obama säi leschten offiziellen Discours zu Chicago.

Chicago ass eng symbolesch Stad, well d'Koppel Obama do gewunnt huet, éier si 2008 an d'Wäisst Haus geplënnert sinn.

D'Ried vun Chicago ass am gaange geschriwwen ze ginn – et soll vrun allem ëm d'Identitéit vun der amerikanescher Gesellschaft goen, heescht et aus dem Entourage vum Obama.