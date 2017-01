De Mann, dee fir den IS an enger Disko zu Istanbul 39 Leit ëmbruecht an 69 blesséiert soll hunn, ass nach ëmmer op der Flucht.

© AFP

Nieft der Foto, déi d'Autoritéite publizéiert hunn, hu si och nach veschidden Detailer verëffentlecht. Sou soll den Täter duebel Chargeure genotzt hunn, fir seng Kalaschnikow méi séier nolueden ze kënnen, an hie soll prinzipiell op den Uewerkierper vun de Leit gezielt hunn. 120 Schëss soll hien ofginn hunn, déi mannst dovunner hätten hiert d'Zil verfeelt.Wéi tierkesch Medien mellen, wier de Mann, dee Mëtt 20 soll sinn, am November zu Konya am Süde vum Land iwwer d'Grenz komm, dat zesumme mat senger Fra an hire Kanner, fir manner opzefalen. D'Fra gehéiert dann och zu den 12 Leit, déi bei Razzie vun der tierkescher Police verhaft goufen.D'Autoritéiten hunn den Numm vum Mann, deen hinne bekannt soll sinn, nach net publique gemaach. Och hu si nach net confirméiert, datt hie Member vun der Terrororganisatioun Islamesche Staat ass.Dësen hat kuerz no der Attack matgedeelt, datt den Attentäter en "Zaldot vum Kalifat" wier. Hie soll fir si och schonn a Syrien gekämpft hunn an d'Terroristen hätten hien extra fir dësen Optrag ausgewielt, well hien vill Erfahrung am Stroossekampf hätt.D'Attack wier eng Revanche fir déi tierkesch Militärinterventioun am Norde vu Syrien.