An der EU goufen 2016 Ronn 988.000 Demanden op Asyl gestallt, zwee Drëttel dovun an Däitschland.

Dat schreift en Dënschden déi däitsch Zeitung „Die Welt“ an berifft sech op Zuele vum Eurostat. Domat wären op d'mannst 658.000 Demandë bei eisen Nopere gemaach ginn, op zweeter Plaz läit mat vill Ofstand Italien, wou 85.000 Demandë gestallt goufen an duerno Frankräich mat 62.000 Demanden.Dobäi mécht den däitsche Bundesinnenministère awer drop opmierksam, dass een aus deenen Zuele keng Conclusiounen dierft zéie wéi vill Flüchtlinge wierklech géingen an Däitschland liewen a Schutz sichen.